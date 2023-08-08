توتنهام يعلن ضم الصفقة الثامنة في الانتقالات الصيفية (فيديو)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميا ضم الأرجنتيني أليجو فيليز قادمًا من صفوف فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم هجوم السبيرز في الموسم الجديد.

توتنهام يضم الأرجنتيني أليجو فيليز

وأكد توتنهام هوتسبر في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، أن المهاجم فيليز صاحب الـ19 عامًا، وقع على عقود انضمامه للفريق حتى 30 يونيو 2029، وأن اللاعب الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 36 مع الفريق.

ويعد أليجو فيليز هو الصفقة الثامنة لتوتنهام هذا الصيف بعد التعاقد مع أشلي فيليبس، جيمس ماديسون، بيدرو بورو، ديان كولوسيفسكي (شراء نهائي)، جولييلمو فيكاريو، ومانور سولومون، ميكي فان دي فين.



من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد كين مع السبيرز في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا لأي نادٍ، بدءًا من يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بات لدى البايرن ثقة متزايدة بأن كين سيرتدي قميص البافاري قريبا، وسيبدأ الموسم الجديد مع الفريق الألماني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن سيلتقي رئيس توتنهام دانييل ليفي، غدا الإثنين، وإذا سارت الأمور على ما يرام ستحسم الصفقة على الفور.

ويخوض فريق توتنهام الإنجليزي مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وتقام مباراة برشلونة وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في كأس خوان جامبر لعام 2023، وتنقلها قناة OnTime Sports HD 1.

جدير بالذكر أن برشلونة الاسباني كان فاز ببطولة خوان جامبر الودية، الموسم الماضي، ضد بوماس المكسيكي بعدما حقق انتصارًا بسداسية نظيفة.

وتأتي المباراة ضمن استعدادا برشلونة للنسخة الجديدة من الدوري الإسباني، حيث يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل.

أما توتنهام، فسيبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه.