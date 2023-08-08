الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

إحالة المتهمين بقتل صاحب محل الفقير إلى مفتى الجمهورية

إحالة المتهمين للمفتي،
إحالة المتهمين للمفتي، فيتو

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى المتهمين بقتل صاحب محل الفقير إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المتهمين بقتل صاحب محل "الفقير" للمأكولات، بسبب خلافات متعلقة بحراسة مزرعة خاصة به للمحاكمة الجنائية.


وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى، بشأن الصفة التشريحية الخاص بجثة صاحب محل الفقير الذى قتل على يد 4 متهمين بسبب خلافات بينهم، والذي حدد أسباب الوفاة بشكل مفصل، والإصابات التى لحقت بالمجني عليه وأسفرت عن وفاته.

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كما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المهتمين، ومقارنتها بالمقذوف المستخرج من جثمان الضحية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل حادث مقتل صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافا نشب بين المجني عليه و4 خفراء بسبب النزاع على تولى حراسة المزرعة الخاصة بالمجنى عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل، وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء، وراء ارتكاب الجريمة، وحدد المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

 

محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة 6 أكتوبر تقرير الطب الشرعي تقرير المعمل الجنائي مديرية أمن الجيزة

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