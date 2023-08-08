أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب فى الإمارات، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 239 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 219 درهما

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 179 درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1678 درهما.

الأسعار العالمية للذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضا قويا دفعه لتسجيل أدنى مستوى له منذ 4 أسابيع، خلال تداولات ثاني جلسات الأسبوع، يوم الثلاثاء؛ بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي بشكل قوي وسط تصريحات متشددة من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدوره هذا الأسبوع، والتي سيكون لها تأثير قوي وواضح على تداولات كل من الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وعلى صعيد تداولات عقود الذهب القياسية اليوم، سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب انخفاضا بنسبة 0.61% لتصل إلى 1،924.75 دولارا للأوقية، وإلى جانب ذلك، هبطت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.43% لتسجل حوالي 1،961.50 دولارا للأوقية.

وتسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل قوي على هامش تداولات اليوم، في هبوط أسعار المعدن الأصفر، وذلك نظرا لوجود علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي ومعدن الذهب، فإنه من المُعتاد عليه بأغلب الأوقات أن يضعف صعود الدولار الأمريكي من جاذبية السلع المقومة به، وبشكل خاص معدن الذهب، نظرا لأنه يتسبب في ارتفاع تكاليف امتلاكه.

وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر الدولار الأمريكي صعودا قويا بنسبة 0.61% ليصل إلى 102.698 نقطة تقريبا، بفضل تصريحات جديدة متشددة من عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان بخصوص السياسة النقدية والتضخم، مما عزز من انخفاض أسعار الذهب ومواصلته الزخم الهبوطي.

وصرحت بومان بأنه من المُرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية للوصول إلى هدف التضخم لدى الفيدرالي عند مستوى 2%، بجانب مراقبتها للبيانات الاقتصادية، حيث لا تزال تفكر بومان في المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة، وهذا بدوره سيدعم مستويات الدولار الأمريكي، ومن ثم يؤثر سلبا على أداء أسعار الذهب.

اسعار الذهب فى الامارات, فيتو