الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب فى الامارات،
اسعار الذهب فى الامارات، فيتو

سعر الذهب فى الإمارات، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق. 

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

Advertisements

 

سعر الذهب الآن في الإمارات 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 239 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 219 درهما

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 179  درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1678  درهما.

الأسعار العالمية للذهب 

شهدت أسعار الذهب انخفاضا قويا دفعه لتسجيل أدنى مستوى له منذ 4 أسابيع، خلال تداولات ثاني جلسات الأسبوع، يوم الثلاثاء؛ بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي بشكل قوي وسط تصريحات متشددة من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدوره هذا الأسبوع، والتي سيكون لها تأثير قوي وواضح على تداولات كل من الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وعلى صعيد تداولات عقود الذهب القياسية اليوم، سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب انخفاضا بنسبة 0.61% لتصل إلى 1،924.75 دولارا للأوقية، وإلى جانب ذلك، هبطت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.43% لتسجل حوالي 1،961.50 دولارا للأوقية.

وتسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل قوي على هامش تداولات اليوم، في هبوط أسعار المعدن الأصفر، وذلك نظرا لوجود علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي ومعدن الذهب، فإنه من المُعتاد عليه بأغلب الأوقات أن يضعف صعود الدولار الأمريكي من جاذبية السلع المقومة به، وبشكل خاص معدن الذهب، نظرا لأنه يتسبب في ارتفاع تكاليف امتلاكه.

وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر الدولار الأمريكي صعودا قويا بنسبة 0.61% ليصل إلى 102.698 نقطة تقريبا، بفضل تصريحات جديدة متشددة من عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان بخصوص السياسة النقدية والتضخم، مما عزز من انخفاض أسعار الذهب ومواصلته الزخم الهبوطي.

وصرحت بومان بأنه من المُرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية للوصول إلى هدف التضخم لدى الفيدرالي عند مستوى 2%، بجانب مراقبتها للبيانات الاقتصادية، حيث لا تزال تفكر بومان في المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة، وهذا بدوره سيدعم مستويات الدولار الأمريكي، ومن ثم يؤثر سلبا على أداء أسعار الذهب.

اسعار الذهب فى الامارات, فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الذهب فى الامارات اسعار الذهب فى الامارات اليوم ارتفاع مؤشر الدولار الإمارات العربية المتحدة الامارات اليوم الإمارات العربية الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

الداخلية تضبط 995037 عبوة سجائر مخبأة لرفع سعرها

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

مستقبل الكوميديا في خطر، نجوم مسرح مصر فشلوا في تعويض غياب الكبار

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

مسعف وسائق يعثران على 47 ألف جنيه ومتعلقات شخصية ويسلمانها لذوي المصابين

Advertisements

منوعات

المزيد

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

انخفاض قياسي في مستويات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

احذر من تسمم الماء في الصيف.. وتعرف على أهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية