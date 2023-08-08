الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أكبر منتج للبولي إيثيلين في مصر تستعد لاقتراض 250 مليون دولار

أيثدكو،فيتو
أيثدكو،فيتو

تسعى شركة "إيثيدكو"، أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر، لاقتراض 250 مليون دولار من بنك "المشرق" الإماراتي، لسداد قروض بالدولار.

 وأكد مصدر  لـ"لفيتو"، أن مدة القرض ستكون علي عامين من تاريخ الحصول عليه، وسيتم استخدام القرض  لسداد جزءٍ متبقي  من قرض على الشركة لعدد من البنوك المحلية في هذا العام.

وفي عام 2014، قدّم تحالف ضم 19 بنك  وقاده "البنك الأهلي المصري، قرضًا بقيمة 1.25 مليار دولار للشركة، ما مثّل آنذاك 65% من تمويل مشروع "إيثيدكو" في الإسكندرية المقام على مساحة 175 فدانًا، ويهدف لإنتاج 460 ألف طن سنويًا من الإيثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين.

وسددت الشركة  مليار دولار من المبلغ، وستقوم بسداد 250 مليون دولار دفعة واحدة عند حصولها على القرض،  
وقد زادت  معاناة الشركات في مصر بعد قرار رفع الفائدة وتأسست شركة "إيثيدكو" في يناير 2011 باستثمارات تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار ويتوزع هيكل ملكيتها بين "سيدي كرير للبتروكيماويات" التي تملك 20% منها،  والقابضة للبتروكيماويات" (20%)، و"شركة جاسكو" (11%)، و"البنك الأهلي" (21%)، و"بنك مصر" (10%)، و"بنك الاستثمار القومي" (14%)، و"بنك ناصر" (4%).

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حيث  أعلنت  الحكومة في يوليو الماضي عن بيع حصص في 3 شركات موجودة في "صندوق ما قبل الطروحات" بالصندوق السيادي المصري. وتم بيع حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30% في "شركة الحفر المصرية"، و"إيثيدكو" و"إيلاب"، بقيمة 800 مليون دولار، لصالح "شركة أبوظبي التنموية القابضة"، لكن لم يتم توقيع العقود النهائية.

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