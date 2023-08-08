تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة، عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لمصر الجديدة للإسكان والتعمير

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة، عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.

واستعرضت الشركة الامكانيات والخبرات التى يتمتع بها الرئيس الجديد للشركة حيث يمتلك خبرة تصل الى 40 عاما فى كبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات.

ومن بين المناصب التى تقلدها وظيفة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام. كما شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة ecd

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وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.