الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

وفاة طفل في حادث تصادم بالمنوفية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

توفي طفل بقرية شنوان، التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، إثر حادث على كوبري القرية، حيث سقط تحت عجلات سيارة نقل ثقيل أثناء استقلاله دراجة نارية خلف اثنين من أصدقائه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى بشبين الكوم، لكنه فارق الحياة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوفاة "ي.م. ا" في حادث تصادم بقرية شنوان، حيث صدمته سيارة نقل ثقيل على كوبري القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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استخرجوا الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا، سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في المنوفية

وكانت سيدة أقدمت على التخلص من زوجها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمعاونة عشيقها، وأدلت بذلك في اعترافاتها أمام النيابة العامة، لتقرر النيابة استخراج الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له في العصير.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بعد مرور 43 يومًا على دفنها وتشريحها وإعداد تقريرًا مفصلا عن أسباب الوفاة، قبل أن يصدر التقرير النهائي ليؤكد أن الوفاة بسبب السم.

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اللواء عمرو رؤوف حادث تصادم بالمنوفية سيارة نقل ثقيل قرية شنوان محافظة المنوفية مركز شبين الكوم

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