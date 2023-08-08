سعر جرام الذهب في السعودية، انخفاض طفيف في المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم في السعودية، انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية بصورة طفيفة داخل الاسواق.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم، وسجل سعر عيار 24 نحو 232 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 212 ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 203 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 174 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1627 ريالًا سعوديًّا.

الاسعار العالمية للذهب

سجل الذهب أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة والتي جاءت أقل من المتوقع، كما ساهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع في ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها الخميس، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في سبتمبر.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 1,925.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 يوليو، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.57 بالمئة إلى 1,958.95 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة عند 22.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 905.78 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم أيضا 2.3 بالمئة إلى 1211.96 دولار للأونصة.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس العالمى للذهب، إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.