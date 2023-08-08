صدام الجماهير والسوشيال ميديا، أبرز تحذيرات خالد بيبو للاعبي الأهلي

قدم خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي تحذيرا للاعبي الفريق الأحمر من الصدام مع الجماهير ، مطالبا إياهم بالحفاظ علي هدوئهم والابتعاد عن السوشيال ميديا، ومواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ومعرفة حجم وقيمة قميص النادي الأهلي.

وأتي ذلك بعد المشكلة التي قام بها أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي مع الجماهير علي السوشيال ميديا ما أدي الي توقيع غرامة عليه من جانب خالد بيبو مدير الكرة الجديد.

ويعود الأهلى إلي تدريباته يوم ٢٤ أغسطس الجاري، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

مفاوضات الأهلي مع مهاجم

قال مصدر داخل الأهلي إن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعي لحسم الأمر قبل السفر إلي معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر.

وأوضح: حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلي المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة.

قرارات الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلي معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

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واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

وعلمت فيتو ان كولر طلب خوض مباراتين وديتين من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد الذي يشهد خوض العديد من الارتباطات المحلية والقارية.

عقد خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن بيبو اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر إلي النمسا التي يسعي الجهاز الإداري لإنهائها في الوقت الحالي.

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي تنطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري.

وعلمت فيتو أن كولر اتفق مع قمصان علي بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ علي سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم.