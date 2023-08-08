الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

تأجيل مباراة في دوري أبطال أوروبا بسبب وفاة مشجع يوناني

دوري ابطال اوروبا،
دوري ابطال اوروبا، فيتو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تأجيل مباراة الدورالتمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا، بين أيك أثينا اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي.

تأجيل مباراة في دوري أبطال أوروبا 

جاء ذلك بسبب وفاة مشجع يوناني أثناء مشادات عنيفة بين جماهير الفريقين قبل انطلاق المباراة التي كان من المقرر انطلاقها مساء اليوم الثلاثاء.

 

تفاصيل مقتل مشجع يوناني

وقالت الشرطة إن 6 مشجعين آخرين على الأقل أصيبوا في هذا الشجار الذي حصل مساء أمس الإثنين، كاشفة أن الرجل البالغ من العمر 22 عامًا نقل من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

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وواصلت "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. قُتِلَ شاب يوناني طعنًا، ونقل 6 جرحى إلى المستشفى".

وكشفت الشرطة عن توقيف 83 شخصًا بعد الشجار الذي وقع بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا قبل الانتقال إلى زغرب بعد أسبوع لخوض الإياب.

ويبلغ الفائز الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.

 

العنف في مباريات كرة القدم اليونانية

وشهدت أعمال العنف عددًا من مباريات كرة القدم اليونانية في السابق، ما دفع الحكومة العام الماضي إلى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من 6 أشهر إلى 5 أعوام نتيجة وفاة مشجع طعنًا أيضًا.

وقتل ألكيس كامبانوس، البالغ من العمر 19 عامًا، في فبراير 2022 في مدينة سالونيكي الشمالية خلال مشاجرة  بين مشجعي الناديين المتنافسين في المدينة، أريس ثيسالونيكي وباوك.

والشهر الماضي، أدين 7 متهمين بقتله وحُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على 5 آخرين بالسجن لمدى تزيد عن 19 عامًا بتهمة التواطؤ.

وكانت ثالث حالة وفاة نتيجة عنف المشجعين في غضون 3 أعوام في سالونيكي وحدها.

 

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