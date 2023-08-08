الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

غدا، نظر دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

تنظر  الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ الاربعاء الدعاوى رقم  ٦٢٥٣٣ / ٧٦/٦٢٥٣١
والمقامة من نادى الزمالك والذى يمثلة مرتضى منصور بصفتة رئيس مجلس الادارة ضد محافظ الجيزة واخرين،والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم ٥٠و٥٣ لسنة ٢٠٢٢  والصادر ضد رئيس نادى الزمالك " بصفتة ". لإزالة السور الخاص بنادى الزمالك النهرى. 
وذلك لصدور القرار من غير زى صفه.

 

نادى الزمالك

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة ، قضت بعدم قبول  الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

Advertisements

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة ​نادي الزمالك مرتضى منصور إدارة نادي الزمالك المنتخب الزمالك

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة عرض المليار دولار للانتقال إلى الدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

دياموند يتعاقد مع لاعب الأهلي ومنتخب الشباب السابق

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية