تفاصيل جديدة عن ضحية زوجته وعشيقها فى المنوفية، والد المجنى عليه: وجه ابنى لم يكن طبيعيًا يوم الوفاة (فيديو)

لم يكن قلبه مطمئنًا لتلك الوفاة المفاجئة التى حدثت لنجله، فالوجه ينبئ أن هناك أمرًا ما غير طبيعي قد حدث ، قبل أن تصعد روحه لبارئها، لم يكن يتخيل أنه تعرض للقتل، لكن الشكوك لم تتركه لحظة واحدة بعد ذلك.

"خرابيش فى الرقبة ووجه أزرق" علامات جميعها أدخلت الشكوك فى قلب والد مرزوق المجنى عليه، إبن قرية كفر الفرعونية، بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، تشير إلى أن هناك لغزا حول الوفاة.

بدأ اليوم عاديًا حيث كان الأب ذاهبًا لـ "جمع البرسيم" لتفاجئه أحدى جيرانه وتخبره بأن ابنة نجله كانت تجرى نحو المنزل، ليقرر الذهاب إلى هناك واستبيان ما يحدث ليجد زوجة نجله تنادى عليه قائلة "تعالى هوريك حاجة".

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تسارعت دقات قلب الرجل وذهب مع زوجة نجله، ليجده مسجى على سريره لا يحرك ساكنًا، وجسده بارد جدًا، حاول أن يجس نبضه فلم يجد نبضًا ، حاول فتح عينيه فوجدها ساكنة، بعدما سجلت مشاهد الغدر فى تلك الليلة الأخيرة.

إحضار طبيب

بحث الوالد عن طبيب وأحضره وعندما رأى نجله بتلك الحالة لم يرد أن يصدمه بخبر الوفاة، لكنه أخبره بأنه ذاهب لإحضار حقنة ليباغته الوالد قائلًا "حقنة إيه يا دكتور اللى هتجيبها ابنى ميت"، ليرد الطبيب: البقاء لله.

"5 أيام لتشريح الجثمان" تلك المدة التى أخبره بها البعض فآثر ألا يتخذ إجراءات قانونية، وقرر إكرام نجله وإتمام عملية الدفن، ثم فى اليوم التالى لم تبد على زوجة نجله أى علامات للحزن، الأمر الذى زاد الشكوك.

تزايدت الشكوك إلى أن تم اكتشاف سيناريو الجريمة الذى أعدته زوجة المجنى عليه، بالتعاون مع عشيقها ، حسبما أكدت فى اعترافاتها أمام النيابة العامة.

استخرجوا الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا، سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في المنوفية

وكانت سيدة قد أقدمت على التخلص من زوجها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمعاونة عشيقها، وأدلت بذلك في اعترافاتها أمام النيابة العامة، لتقرر النيابة استخراج الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له في العصير.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بعد مرور 43 يومًا على دفنها وتشريحها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، قبل أن يصدر التقرير النهائي ليؤكد أن الوفاة بسبب السم.