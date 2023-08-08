الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

تفاصيل جديدة عن ضحية زوجته وعشيقها فى المنوفية، والد المجنى عليه: وجه ابنى لم يكن طبيعيًا يوم الوفاة (فيديو)

والد المجنى عليه،
والد المجنى عليه، فيتو

لم يكن قلبه مطمئنًا لتلك الوفاة المفاجئة التى حدثت لنجله، فالوجه ينبئ أن هناك أمرًا ما غير طبيعي قد حدث ، قبل أن تصعد روحه لبارئها، لم يكن يتخيل أنه تعرض للقتل، لكن الشكوك لم تتركه لحظة واحدة بعد ذلك.

"خرابيش فى الرقبة ووجه أزرق" علامات جميعها أدخلت الشكوك فى قلب والد مرزوق المجنى عليه، إبن قرية كفر الفرعونية، بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، تشير إلى أن هناك لغزا حول الوفاة.

بدأ اليوم عاديًا حيث كان الأب ذاهبًا لـ "جمع البرسيم" لتفاجئه أحدى جيرانه وتخبره بأن ابنة نجله كانت تجرى نحو المنزل، ليقرر الذهاب إلى هناك واستبيان ما يحدث ليجد زوجة نجله تنادى عليه قائلة "تعالى هوريك حاجة".

Advertisements

 

تسارعت دقات قلب الرجل وذهب مع زوجة نجله، ليجده مسجى على سريره لا يحرك ساكنًا، وجسده بارد جدًا، حاول أن يجس نبضه فلم يجد نبضًا ، حاول فتح عينيه فوجدها ساكنة، بعدما سجلت مشاهد الغدر فى تلك الليلة الأخيرة.

إحضار طبيب

بحث الوالد عن طبيب وأحضره وعندما رأى نجله بتلك الحالة لم يرد أن يصدمه بخبر الوفاة، لكنه أخبره بأنه ذاهب لإحضار حقنة ليباغته الوالد قائلًا "حقنة إيه يا دكتور اللى هتجيبها ابنى ميت"، ليرد الطبيب: البقاء لله.

 

"5 أيام لتشريح الجثمان" تلك المدة التى أخبره بها البعض فآثر ألا يتخذ إجراءات قانونية، وقرر إكرام نجله وإتمام عملية الدفن، ثم فى اليوم التالى لم تبد على زوجة نجله أى علامات للحزن، الأمر الذى زاد الشكوك.

 

تزايدت الشكوك إلى أن تم اكتشاف سيناريو الجريمة الذى أعدته زوجة المجنى عليه، بالتعاون مع عشيقها ، حسبما أكدت فى اعترافاتها أمام النيابة العامة.

استخرجوا الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا، سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في المنوفية

وكانت سيدة  قد أقدمت على التخلص من زوجها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمعاونة عشيقها، وأدلت بذلك في اعترافاتها أمام النيابة العامة، لتقرر النيابة استخراج الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا.

 

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له في العصير.

 

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بعد مرور 43 يومًا على دفنها وتشريحها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، قبل أن يصدر التقرير النهائي ليؤكد أن الوفاة بسبب السم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قرية كفر الفرعونية محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية حوادث المنوفية

مواد متعلقة

استخرجوا الجثة بعد دفنها بـ 43 يومًا، سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في المنوفية

محافظ المنوفية يكرم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات (صور)

غلق 3 مخابز بلدية في المنوفية لمدة شهر لمخالفتها اللوائح والقوانين

خروج جثمان سيدة بركة السبع من مشرحة المستشفى التعليمي بالمنوفية (صور)

الانتهاء من تشريح جثمان سيدة بركة السبع بالمستشفى التعليمي بالمنوفية

جد فاطمة يكشف تفاصيل مكالمته مع قاتل حفيدته في المنوفية (فيديو)

نقل والدة فاطمة للعناية المركزة بعد علمها بمقتلها على يد عاطل بالمنوفية

تشريح جثة سيدة بعد مصرعها على يد عاطل بالمنوفية

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

أكبر منتج للبولي إيثيلين في مصر تستعد لاقتراض 250 مليون دولار

سر الخلطة وطريقة التسوية، جولة داخل الأفران البلدي بسوق الأسماك في بورسعيد (فيديو)

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة عرض المليار دولار للانتقال إلى الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

انخفاض قياسي في مستويات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر من تسمم الماء في الصيف.. وتعرف على أهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية