النجار: تعيين علا الشافعى رئيسا لتحرير اليوم السابع انتصار للمرأة وتقدير لدورها

هنأت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، الزميلة والكاتبة الصحفية علا الشافعى، بمناسبة تعيينها رئيسًا لتحرير اليوم السابع، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الجريدة.

تعيين امرأة لرئاسة تحرير جريدة

وأشادت "النجار" بهذا القرار الذي تراه انتصارًا جديدًا للمرأة وتقديرًا لدورها وقدراتها ومكانتها، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم حرمانها من حقها فى الترقي والوصول لأعلى المناصب خاصة أنها أثبتت جدارتها فى جميع المهام الموكلة إليها.

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تمكين المرأة في الصحف

وأشارت مقرر لجنة المرأة إلى أن مثل هذه القرارات لم تأت من فراغ بل بجهود الدولة المصرية فى إرساء مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وتمكين المرأة فى كافة المجالات فى ظل قيادة سياسية حكيمة تقدر قيمتها ومكانتها.

استراتيجية لجنة المرأة بالصحفيين

وأوضحت "النجار" أنه منذ تأسيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين قبل عامين من الآن تعهدت بالعمل على تطوير استراتيجية تمكين الزميلات الصحفيات وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص فى تقلد المناصب والقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس النوع وتعزيز دورهن فى العمل النقابي وتحفيزهن للوصول لمواقع صنع القرار أو الترشح للمناصب.

تاريخ مهنة الصحافة

وشددت مقرر لجنة المرأة أن تاريخ مهنتنا العريقة يذكر فى أهم صفحاته نضال المرأة الصحفية وكيف أثبتت كفاءتها وجدارتها وأنها دائما شريك أساسى وفاعل ونجحت فى الوصول إلى أهم المناصب سواء فى الجرائد والمجلات أو عندما قررت أن تكون ضمن المائة المؤسسين لنقابة الصحفيين وشاركت في أول جمعية عمومية لها عام 1941.

اختتمت النجار متمنية للزميلة علا الشافعى وجميع الزميلات الصحفيات فى مناصبهن المختلفة التوفيق والنجاح وأن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من الصحفيات يتقلدن المناصب التي ظلت لسنوات طويلة قاصرة على الرجال.