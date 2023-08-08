غدا، قافلة طبية بقرية هوارة بمركز مطاى بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية هوارة بمركز مطاى، غدا الأربعاء، وعلى مدار يومي 9 و10 أغسطس الجارى، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.
وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
ولفت إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
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