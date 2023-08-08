مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا: المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة والمراكز النائية وخاصة قرى "حياة كريمة"، والوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية



المكتبة المتنقلة بالمنيا

وفى ذات السياق، قالت الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة، إن المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بمدرسة العروبة بمدينة مطاي ومركز شباب قرية بردنوها على مدار يومين بالتنسيق مع إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة مطاي، وذلك لنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها.



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المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية