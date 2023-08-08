الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير دفاع صربيا (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس "ألكسندر فوتشيتش" رئيس جمهورية صربيا، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة.

من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للرئيس، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة الرئيس لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد.

كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنامي وفاعلية تحت قيادة الرئيس، فضلًا عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي، بالإضافة لدعمها للاستقرار والأمن والتنمية، منوهًا في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مُطَرّد.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الدفاع بجمهورية صربيا

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