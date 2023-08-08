استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا (صور)

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.



ففي بني مزار، تستمر منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرى أبو جرج وصندفا فى توفير اللحوم والمواد الغذائية واللحوم البيضاء بأسعار مخفضة وبجميع الوحدات القروية حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين.

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كما تواصل الوحدات القروية بمركز مطاي تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين واللحوم المستوردة بسعر 220 جنيها للكيلو، حيث تشهد المنافذ إقبالًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

