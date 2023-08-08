الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

عم محمد يوزع الطعام على الغلابة، أثار مقطع فيديو لرجل يدعى "عم محمد" أو عم إبراهيم، كما يناديه الغلابة في ساحة مسجد الحسين، ليعطيهم ما يريدون من طعام بدون مقابل، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

الطعام للغلابة في الحسين، فيتو

عم محمد يقدم طعام للغلابة مجانًا



بضاعة عم محمد، التي يوزعها على الغلابة، عبارة عن أوانٍ كبيرة مملوءة بالفول و"الطعمية" والبطاطس المهروسة، والجبن والُدقة (عبارة عن ملح وبعض التوابل)، وكميات كبيرة من أرغفة الخبز، والساندويتشات الجاهزة.

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هناك في ساحة الحسين يجلس عم محمد، ملبيًا طلب السائلين من الغلابة، الذين يريدون سد جوعهم بطعام عم محمد، الجميع يلتف حول مائدة طعام عم محمد العامرة، التي يقصدونها منذ 45 عامًا، ليطلبوا ما يشاؤون، فول بطاطس طعمية أو جبن، تمنح لمن يريد من الغلابة بدون مقابل.

خليها في الستر.. رد عم محمد على النشطاء



"خليها في الستر..." أول جملة بدأ بها عم محمد، في مقطع الفيديو المتداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار ردود أفعال واسعة بين النشطاء في مصر والعالم العربي.



علق أحمد إبراهيم على مقطع عم محمد الذي يوزع الطعام على الغلابة في الحسين قائلًا: ‏"عم محمد يوزع الطعام على الغلابة والمساكين منذ أكثر من ٤٥ سنة؛ عم محمد ملازم لساحة مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه منذ زمن والخدمة مقدمة لجميع القادمين للزيارة والصلاة فى المسجد وكان فضيلة مولانا الشيخ الشعراوى من ضيوف عم محمد وكثير من العلماء والمشاهير".

عم محمد يوزع طعام عى الغلابة، فيتو



وردت إيجي ماي هوم قائلة: "عمار يا مصر إلى يوم الدين عم محمد يوزع الطعام على الغلابة والمساكين منذ أكثر من ٤٥ سنة"

كما علق الكاتب الإماراتي حسين مشربك فقال: " في مصر عم محمد يوزع الطعام على الغلابة والمساكين منذ أكثر من ٤٥ سنة".

النشطاء يتفاعلون مع عم محمد



ورد عبد الرحمن الشيحي فقال: "جزاه الله الف خير.. تصدق شفت الفيديو كامل واندمجت معاه. الله يعطيه الصحة والعافية يا رب العالمين".

وقال عبد الله محمد: "يا كبر قلبه وكرمه وانا على هالمعيار طلعت بخيل.. استغفر الله العظيم".

عم محمد يوزع الطعام منذ 45 عامًا، فيتو



أما لمياء عبد العال فقالت: "وشكله سبحان الله انسان متواضع بس ملء قلبه كنوز الدنيا خير اللهم تقبل منه وسهل علي عبادك الخير يارب"

وعلق معوض عزت قائلًا: "لو مشفتش هذا كثير يبقي انت اكيد مش في مصر لو مشفتش طيبه وكرم والضحكة من القلب يبقى أنت أكيد مش في مصر".

مصر بلد التفرد في كل شيء



وقال د. جيم الإماراتي: " تكاد أن تكون مصر بلد التفرد في كل شيء.. بلد ليس لها مثيل في شعبها وعاداته.. جزاه الله خير، وتقبل منه صدقاته.."

وعلقت فنكشيستا قائلة: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا..انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا"

وقالت كريمان حمزة: "مِصرُ لا تتزين بالذهب والفضة بل تتزين بمثل هؤلاء من الطيبين"

فيما قال الموري " والله سويت إعادة للمقطع كم مرة ولم اشعر بالوقت الله يبارك له ولكل من ساهم في هذا العمل المبارك".

وردت نهلة المكي قائلة: "عم محمد واحد من ضمن ناس كتير من اول ابو جلبية وغلبان لحد اللى راكب عربية أحدث موديل تلاقيهم فى اى مكان عوايد مينفعش آكل لوحدى متتبلعش ماشاء الله تبارك الله يابختك عم محمد معروف بالسما"