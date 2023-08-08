استمرار خفض الإنارة بالميادين الرئيسية بالمنيا

قال اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة الإعلانات وشرطة المرافق داخل دائرة المركز لإزالة الإعلانات المخالفة ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق إلى جانب رفع الإشغالات على جانبى الطريق وتيسير حركة المرور، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ١١ إعلانا مخالفا غير مرخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة مراجعة الإعلانات بنطاق مراكز المحافظة التسع وازالة الاعلانات العشوائية والغير مرخصة والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الاعلانات، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن.





وفى سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الانارة العامة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقًا لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.



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