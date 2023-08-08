الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر حشيش في العجوزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

 

وجاء في أمر الإحالة في  القضية رقم 19702 لسنة 2022 جنايات العجوزة، "مصطفى. ح"، 38 سنة، نجار،  في يوم 24 أكتوبر بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وشهد معاون مباحث قسم شرطة العجوزة بأنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل لمحل الواقعة وبالوصول أبصر المتهم محرزًا لجوهر الحشيش المخدر، ويقوم بعرضه على آخر مجهول لاذ بالفرار لدي رؤيته.

Advertisements

 

وأضاف معاون المباحث أنه عقب ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على باقي المواد المخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة العجوزة جنايات العجوزة قسم شرطة العجوزة مخدر الحشيش

مواد متعلقة

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، حبس المتهم بقتل زوجته والتعدي على بناته

خلافات بين الزوج وزوجته وراء ارتكاب عامل مذبحة الهرم

مذبحة الهرم، النيابة تأمر بتشريح جثة الزوجة والابنة لكشف ملابسات الحادث

السجن 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في الهيروين بالعمرانية

التفاصيل الكاملة لإحالة سائق بتطبيق اند درايف للمحاكمة بتهمة هتك العرض

تشريح جثة شخص قتله صديقه في كرداسة

حبس المتهم بقتل صديقه في كرداسة

المتهم بقتل شاب في العمرانية خلال جلسة الحكم بإعدامه: والله قلبي هيقف (فيديو)

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

أوسوريو يتمسك باستمرار شيكابالا

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تنشر وثيقة كيفية ترتيب رغبات الطلاب

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية