السجن 3 سنوات لتاجر حشيش في العجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 19702 لسنة 2022 جنايات العجوزة، "مصطفى. ح"، 38 سنة، نجار، في يوم 24 أكتوبر بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة العجوزة بأنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل لمحل الواقعة وبالوصول أبصر المتهم محرزًا لجوهر الحشيش المخدر، ويقوم بعرضه على آخر مجهول لاذ بالفرار لدي رؤيته.

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وأضاف معاون المباحث أنه عقب ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على باقي المواد المخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.