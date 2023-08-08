الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة لسرقة للمواطنين

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل  عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة وسرقة متعلقات المواطنين  بـ مدينة 6 أكتوبر  ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

 

عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد بتلقيه من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بحضور 10 أشخاص لمسكنه وادعوا أنهم رجال شرطة، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه اكتشف استيلاءهم على "مبالغ مالية، ومشغولات ذهبية"، وحقيبة بداخلها "أوراق ومستندات خاصة به، 15 هاتفا محمولا، و4 أجهزة "لاب توب".

Advertisements

 

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا، لـ6 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات و"سيارتين، 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات".

 

بمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة النصب

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدينة 6 أكتوبر نيابة الجيزة عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر قانون العقوبات اخبار الحوداث

مواد متعلقة

حبس المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من طفلة أجنبية بالجمالية

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، حبس المتهم بقتل زوجته والتعدي على بناته

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

أوسوريو يتمسك باستمرار شيكابالا

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تنشر وثيقة كيفية ترتيب رغبات الطلاب

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية