الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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سياسة

خبير اقتصادي: ترشيد الإنفاق جيد ويجب أن يبدأ بوقف الإسراف الحكومي

مجلس النواب،فيتو
مجلس النواب،فيتو

ترشيد الإنفاق، قال الدكتور محمد حسن خليل، القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى والخبير الاقتصادي إن ترشيد الإنفاق أمر جيد لكن الحكومة تطبق التقشف على المواطن وتمارس الإسراف الحكومى سواء على الجهاز الإدارى أو على الاستيراد من الخارج لسلع يمكن الاستغناء عنها أو التى لها مثيل من المنتج المحلى.

 

لدينا آفة تسمى الجهاز الإدارى البيروقراطي

ترشيد الإنفاق،  وأكد فى تصريح لفيتو أننا  لدينا آفة تسمى الجهاز الإداري البيروقراطى بدليل أن لدينا أكبر عدد وزارات 33 وزارة فى حين أن فرنسا بها 15 وزارة وإنجلترا 20 وزارة واليابان 17 وهذا يعنى إسراف إدارى وتكاليف باهظة وهذا الأمر ليس قاصرا على الوزارات وإنما ما يتبعها من وكلاء وزارة ومديرين ومستشاريين وبالتالي هذا التضخم الادارى لابد من السيطرة عليه. 

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 إيقاف استيراد الموبايلات لمدة عام

وتابع  أن  ترشيد الإنفاق الحكومى الذى نراة الأصوب هو تقليل الإنفاق على السفارات لأنها كلها بالعملة الصعبة فى وقت نعاني فيه من أزمة الدولار خاصة ونحن لدينا حوالى 172 سفارة ومكتب تمثيل وهذا سيوفر كثير يساهم فى جزء من أقساط وفوائد الديون التى تتراوح مابين 20 إلى 22 مليارا خلال السنوات الثلاثة القادمة اضف الى ذلك تقليل الواردات وليكن إيقاف استيراد الموبايلات لمدة عام 

 

نحتاج إلى تقشف حكومي جذرى 

وواصل حديثه قائلا نحن نحتاج إلى تقشف حكومى جذرى وتابع إذا كانت الحكومة تريد ترشيد الإنفاق حقا فيجب أن تبقى الوزارات والجهات الحكومية فى أماكنها القديمة لأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيزيد النقل والإيجارات وبالتالى لابد من تطبيق الحكومة خطة على مرحلتين الأولى قصير الأجل، وتتضمن تعديــل قانــون الموازنــة العامــة بضــم كل الهيئــات الاقتصاديــة، ومــا تمتلكه بعض الجهات الحكومية بشـكل منفصـل مـن أصـول، والتأكيـد علـى تعزيـز إجـراءات ضـم الصناديــق الخاصــة بشــكل كامــل إلى الموازنــة، وعــدم تأســيس آيــة صناديــق جديــدة، إحـكام الرقابـة مـن خـال وحـدة الموازنـة، مـع تجميـد نسـبة مـن كل أشـكال المسـاندة والمزايا  وإعفـاءات للمؤسسـات والهيئات والأجهزة الاقتصاديـة التابعـة للدولـة، وتقـرض بضمانات ماليـة منهـا، لكونهـا ذات ميزانيـات مسـتقلة حتـى يتـم الانتهاء مـن تعديـل القانـون.

 

تخصيـص نسـبة إيـرادات صـادرات الذهـب والغـاز المسـال  لتمويـل التدفقـات النقديـة

وتابع يجب تخصيـص نسـبة محـددة مـن إيـرادات صـادرات الذهـب والغـاز المسـال ورسـوم العبـور من قنـاة السـويس، لتمويـل التدفقات النقديـة لخدمـة الديـن، ابتداء مـن النصـف الثـاني مـن العـام الحـالى  حتـى نهايـة عـام 2027، مـع مراجعـة الموقـف كليا اذا  استدعى الأمر ذلك وفضلا عن تشــكيل لجنــة وزاريــة لاعــادة تقييــم الموقــف التمويــي للمشروعــات، ووضــع خطــة تمويليـة جديـدة، اعتـمادا عـلى مصـادر تمويـل ذاتيـة للجهـات وليـس اعتـمادا علـى التمويـل الحكومـي، ووضع قواعد ومعايير كافية لعدم تكرار أزمة الديون سواء الدين المحلى أو الخارجى مـع الالتـزام التـام بخطـة الحكومـة التـي أقـرت، وتعهـدت فيهـا -حسـب رد السـيد رئيـس مجلـس الـوزراء بعـدم الدخـول فى ارتباطـات ماليـة جديـدة، كالاقتراض أو السـندات أو الصكـوك. 

 

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