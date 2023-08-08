الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات إنشاء فرع المعهد القومي للغات

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات، الجاري إنشاؤه بالمبنى الكائن خلف ديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًا الانتهاء من التشطيبات الداخلية للقاعات والمعامل، استعدادًا لأعمال الفرش والتأثيث وتركيب أجهزة الحاسب الآلي والشاشات اللازمة، مشيرًا إلى أن المعهد يضم  ٤ معامل للتدريب تتسع لـ٦٠ متدربا بالإضافة إلى قاعة مُجهزة للاختبارات. موجهًا بسرعة الإنتهاء من أعمال التجهيزات والإعلان عن البرامج التدريبية المقررة.

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من ناحية أخرى، تابع الزملوط التجهيزات النهائية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

 

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المعهد القومي للغات التابع للقوات المسلحة محافظة الوادى الجديد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد البرامج التدريبية مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

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