الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

الوادي الجديد تختتم برنامجا تدريبيا للمعلمين المؤهلين لوظائف قيادية

برنامج تدريبي للمعلمين،
برنامج تدريبي للمعلمين، ڤيتو

   اختتم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين بمركز الداخلة وقراه على علوم الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع التعليم. 

 قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى ختام فعاليات البرنامج التدريبي على علوم الحاسب الآلي للمعلمين بالمركز وقراه المتقدمين للوظائف الإشرافية وقيادية بقطاع التعليم وذلك بهدف مهارات الحاسب الآلي لديهم.  

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أضاف عبد الغني، أنه جرى تنظيم البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة " موط" بمركز الداخلة، من خلال أمانة التعليم والبحث العلمي بالمركز وتم توزيع شهادات الحضور للمتدربين بقاعة المسرح بالمركز بحضور مجدي محمد محمود، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة ولفيف من أمناء وكوادر الحزب بالمركز.

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