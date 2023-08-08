الكشف على 3094 مواطنا مجانا بالوادي الجديد ضمن قوافل حياة كريمة

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن الكشف الطبي على 3094 مواطنا في 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي " الخارجة-باريس – بلاط- الداخلة"، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وذلك على مدار شهر يوليو المنقضي.



أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



أوضح محروس، أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر يوليو المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لقريتين بمركز الخارجة هي (صنعاء – الثورة)، لـ 2 قرية بمركز باريس هي (بغداد – الأربعين 2)، ووقريتين بمركز الداخلة هم " القصر – الموشية وقريتين بمركز بلاط هما " أولاد عبد الله – مرزوق".

وأشار محروس، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

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دعوة لسيدات الواحات للمشاركة في حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي

وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ «ڤيتو»، الدعوة لكافة سيدات واحات الوادي الجديد، للمشاركة في أعمال حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجراف بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع تنتهي الأحد المقبل.

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ «ڤيتو»، اليوم الإثنين، إستمرار أعمال حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجراف بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك إعتبارًا من امس الإثنين ولمدة أسبوع تنتهي الأحد المقبل، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

وذكر وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحه لجريدة «ڤيتو»، استمرار حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الخارجة التخصصي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، اعتبارًا من الإثنين 7 أغسطس حتى الأحد 13 أغسطس والتي كانت قد بدأت أعمالها السبت 29 يوليو حتى الأحد 6 أغسطس 2023، وذلك بعد زيارة اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.