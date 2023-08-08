تزامنا مع الدميرة، عروض لفرقة الفنون الشعبية تحت أشجار النخيل بالوادي الجديد (صور)

قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بمحافظة الوادي الجديد، سلسلة عروض وتابلوهات في أحضان أشجار النخيل على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة تزامنا مع موسم حصاد البلح والمعروف بإسم " الدميرة".

قالت ابتسام عبد المريد، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تقديم عروض فنية من خلال فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة تزامنا مع حالة الفرح والبهجة التي تشهدها المحافظة الفترة الحالية خلال موسم حصاد البلح المحصول الرئيسي لأبناء الواحات.

وأضافت عبد المريد، أن العروض تضمنت مجموعة من الرقصات والتابلوهات الواحاتية منها ﴿البلح، الكف﴾ بقيادة مدرب الفرقة محمد عبد الله البرسي.

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