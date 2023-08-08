الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

تحرك جديد من النيابة بواقعة العثور على جثة رضيع أمام حضانة بالشروق

طفل رضيع، فيتو
طفل رضيع، فيتو

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة، ومُلقي أمام حضانة وأكاديمية الطفل بمنطقة الشروق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الشروق تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة أمام حضانة وأكاديمية الطفل، ومُلقى بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ذكر ولم يتجاوز عمره ساعات، ولم يتم العثور على أي شيء يدل على هويته أو من ألقى به في مكان العثور على جثته، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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