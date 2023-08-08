الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بجوائز تتخطى 1.5 مليون جنيه، فتح باب التقديم للموسم الثاني لمسابقة القرآن الكريم بالأزهر

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو

أعلن الجامع الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بدء فتح باب التقديم للموسم الثاني لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبمتابعة من الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم

وأوضح د. هاني عودة، أن الاختبارات سوف تكون مميكنة "بالصوت والصورة"، حفاظا على الشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيرا إلى حرص واهتمام الجامع الأزهر على تنظيم المسابقة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الجوائز المالية بهذه المسابقة تتخطى المليون ونصف المليون جنيه.

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وأضاف مدير الجامع الأزهر، أن المسابقة ستكون على أربع مستويات؛ حيث يضم المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد لخريجي الجامعات المصرية من 22- 25 عاما، 5 جوائز قيمتها 500000، والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد للمتقدمين حتى سن 15 عاما، 5 جوائز قيمتها 395000، والمستوى الثالث: حفظ ثلثي القرآن الكريم، للمتقدمين حتى سن 12عاما بقيمة جوائز 265000، والمستوى الرابع: حفظ ثلث القرآن للبراعم حتى  10 سنوات، بجوائز قيمتها 175000.

رابط مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم

من جانبه صرح د. عبد المنعم فؤاد، أن التقديم للمسابقة سيكون لمدة 10 أيام على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني هذا الرابط  

وأضاف المشرف العام على الرواق، أن الإدارة العامة للجامع الأزهر قد وفرت مقرات مختلفة لاختبار المتقدمين موزعة بجميع المحافظات وذلك تيسيرا عليهم، لافتا إلى أن هذا هو الموسم الثاني الذي يقوم فيه الجامع الأزهر بتنظيم مسابقة مماثلة.

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