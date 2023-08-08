قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقة بالشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير الطب الشرعي النهائي بواقعة تحلل جثة سيدة داخل شقة سكنية بجوار قسم شرطة الشروق وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

البداية كانت بتلقي هيئة الإسعاف بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة في حالة تعفن في شقة سكنية بجوار قسم شرطة الشروق، علي الفور دفعت الإسعاف بسيارتي إسعاف، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الشروق، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق آخر، كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة، ومُلقي أمام حضانة وأكاديمية الطفل بمنطقة الشروق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي الشروق تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

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وطلبت النيابة العامة بإجراء تحليل البصمة الوراثية للطفل، لمطابقتها بالبصمة الوراثية فيما بعد بالبصمة الوراثية بالجاني، كما استعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني وعرضه عليها فور القبض عليه.



تلقى مأمور قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة أمام حضانة وأكاديمية الطفل، ومُلقى بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ذكر ولم يتجاوز عمره ساعات، ولم يتم العثور على أي شيء يدل على هويته أو من ألقى به في مكان العثور على جثته، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.