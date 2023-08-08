العثور على رضيعة أعلى كوبري الغاز بالتجمع

عثر عامل على طفلة رضيعة لم يكمل عمرها يومين داخل حقيبة أعلى كوبري الغاز بشارع التسعين بالتجمع الخامس وتم الإبلاغ عن الواقعة.

وانتقل فريق من هيئة الاسعاف لنقل الرضيعة لمستشفى القاهرة الجديدة لأخذ اللازم حيال الطفلة اللقيطة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع بلاغا من عامل بالعثور على طفلة حديث الولادة أعلى كوبري الغاز بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور رضيعة أنثى ولم يتجاوز عمرها ساعات، ولم يتم العثور على أي شيء يدل على هويتها أو من ألقى بها في مكان العثور عليها، كما تبين خلوها من الإصابات ظاهريا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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