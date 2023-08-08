400 ألف غرامة مالية على عدة شواطئ مخالفة فى الإسكندرية

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية منذ بداية موسم الصيف حتى الآن وقد أسفرت عن توقيع 400 ألف جنيه غرامة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على ٢٤شاطئ مخالف بالقطاع الشرقي، و١٧ شاطئا بالقطاع الغربي، وتنوعت المخالفات ما بين فرض اكراميات وعدم وجود منقذ على الشاطئ وعدم نظافة الشواطئ وإقامة حفلات بدون تصريح.

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة علي أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى وإستفسارات المواطنين

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ياتى ذالك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الشواطىء للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.