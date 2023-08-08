الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

صرف إسكندرية: حصول محطتين معالجة بخورشيد والزواية علي شهادة اعتماد

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي  اعتماد اللجنه العليا للمياه لخطط سلامه ومأمونية تداول الصرف الاصدار الاول لكل من محطة معالجة خورشيد والزوايدة ومحطة توسعات خورشيد والزوايدة

ووجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع المعامل والجودة لتطبيق متطلبات خطة مأمونية تداول الصرف الصحى، تحقيقا لرؤية ورسالة الشركة القابضة، وعلى الجهود التى بذلوها من أجل الحصول على هذا الإعتماد.

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واشار إلى أن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي أصبحت ضرورة للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، والتي يعد تطبيقها هو الضمانة الأساسية للحفاظ علي النظام البيئي والصحة العامة طبقا لأحدث إصدارات الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشاد رئيس الشركة بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وكافة القطاعات المعاونة على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءه معالجه مياه الصرف الصحي ودعم لاستراتجيات إعادة الاستخدام، وانتاج مياه صرف صحي معالجه مطابقه للكود المصري لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع المياه والصرف الصحي، والذي يصب في رؤية الدولة المصرية للعبور إلى الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بالاستخدام الامثل وتعزيز القيمة المضافة لكافة الموارد المائية

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