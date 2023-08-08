عرض فيلم ELEMENTAL على ديزني بلس 15 أغسطس

Elemental، كشفت استديوهات ديزني عن موعد عرض أحدث أفلامها للرسوم المتحركة، Elemental، حصريا عبر منصتها ديزني بلس، حيث سيتوافر الفيلم للمشاهدة يوم ١٥ أغسطس ٢٠٢٣.

تنفيذ Elemental استغرق 7 سنوات

وصرح المخرج بيتر سوهان أن عملية إنتاج فيلم Elemental، استمرت 7 سنوات ما بين كل من الإستوديو ومنازل المخرجين، مع الانتهاء من القصة عن بعد قام بيتر سوهان بإخراج الفيلم، الذي يعد تعاونه الرابع مع Pixar، حيث تم استخدام أدوات الرسوم المتحركة لتصميم التأثيرات المرئية ومظهر كل شخصية، خاصة Ember وWade.

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وأكد سوهان أن الفيلم مستوحى من طفولته قائلًا "هاجر والداي من كوريا في أوائل السبعينيات، وقاموا ببناء متجر بقالة مزدحم في برونكس، كنا إحدى العائلات العديدة التي غامرت في أرض جديدة بأحلام وآمال، في مفترق طرق واحد للثقافات واللغات والأحياء الصغيرة الجميلة، وهذا ما قادني إليه الفيلم".

أكبر مشروع لديزني وبيكسار

وقال مخرج الفيلم بيتر سوهان إن فيلم Elemental هو أكبر مشروع لديزني وبيكسار حتي الآن لدرجة أن بيكسار قامت بدعم الاستوديوهات الخاصة بها بمعالجات كمبيوتر جديدة حيث استخدموا 151,000 كور في ثلاث غرف كبيرة في معسكر بيكسار، لتزيد عن التي تم استخدامها مع أفلام ضخمة مثل Toy Story عام 1995، وMonsters. Inc عام 2001، وFinding Nemo عام 2003، بالإضافة إلي مضاعفة عدد فريق عمل المؤثرات الخاصة.

وأكدت المنتجة دينيس ريام "لقد كانت هناك فترة كنت أخشي ألا يتم فيها الإنتهاء من الفيلم ليكون جاهزا للعرض، ولكن سوهان رفض أن يخاف من حجم فيلمه، الذي يتناول ببساطة إشكالية "ماذا لو وقعت النار والماء في الحب؟" فتلك المسألة الصغيرة كانت السبب في إنشاء عالم كامل تعيش فيه عناصر مجردة بما في ذلك الأرض والهواء.

وأضافت ريام أن العمل أيضا يتناول قصة مهاجر مستمدة من حياة المخرج والتي شارك فيها كتاب بيكسار بالكامل حيث تحولت تلك الغرفة إلي جلسة علاج جماعي حيث قاموا بالتنقيب عن مواد عاطفية أصيلة، كما تمت دعوة كل موظفي بيكسار ليشاركوا بتاريخهم المتنوع عن الهجرة".

وأشارت "إنها واحدة من أولي تجاربنا في العمل علي فيلم يكون للعديد من الناس صلة شخصية بالقصة بشكل ملموس للغاية، فلقد مثلت هذه القصة رحلات مماثلة للعديد من الأشخاص العاملين في بيكسار، فلدينا الكثير من الأشخاص الذين هاجروا إلي الولايات المتحدة للعمل علي الفيلم، أو ما فعل آباؤهم ذلك، لذلك كان هذا شيئا رائعا ومميزا".

فريق عمل الفيلم

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سوهان وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أورا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ويعرض في مصر في سين سينما وسينما صن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وسان سيتفانو مول وكايرو فيستفال وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي، ومدينتي، وسينما سي سينما أرابيلا.