معلومات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحصول على تزكية 20 عضوا من النواب، طريقة أداء اليمين الدستورية وشروط الترشح

الإنتخابات الرئاسية المقبلة، حسم الدستور مكان أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والمتوقع إجراؤها في فبراير المقبل.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووفقا للنص الدستور فإن الرئيس في ظل وجود مجلس النواب، يؤدي اليمين أمام الجلسة العامة، حيث جاء في المادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

الحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من النواب

واشترط الدستور للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 الحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ليتمكن من ينتوي الترشح في استكمال باقي الأوراق.

ونصت المادة 142 من الدستور على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مدة انتخاب رئيس الجمهورية

يشار إلى أنه في المادة 140 المعدلة في الدستور الحالي نصت على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

كما تضمنت المادة 141 من الدستور شروط أي مواطن للترشح في الانتخابات الرئاسية، حيث نصت على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

طريقة انتخاب رئيس الجمهورية

كما حددت المادة 143 من الدستور طريقة الانتخاب، حيث تنص على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 145 من الدستور على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

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