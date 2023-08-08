القباج: التضامن استخرجت مليونا و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن الفترة القادمة التضامن استخرجت مليون و500 الف بطاقة خدمات متكاملة وتستمر الوزارة في اعداد قواعد بيانات مصنفة من حيث نوع الاعاقة وشدتها لاستخراج مزيد من كروت الخدمات المتكاملة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القباج بمقر وزراة التضامن لمناقشة عدد من المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.

اختيار الاستعلام عن الطلب.

كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.

اختيار كلمة بحث.

يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

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ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.