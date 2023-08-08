الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إطلالة مميزة لـ فيروز فى أحدث ظهور لها

فيروز، فيتو
فيروز، فيتو

ظهرت المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز بإطلالة مميزة فى أحدث ظهور لها، إذ ظهرت بلوك جذاب باللونين الأبيض والأحمر مع إرتدائها نظارة شمس عريضة وتركت شعرها يظهر بلوك طبيعي، وكشفت عن الصورة ابنتها ريما الرحباني والتي أرفقت الصورة بتعليق عبر حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”:  ترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا

وفى وقت سابق.. كانت نشرت ريما الرحباني ابنة المطربة فيروز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو قديما لوالدتها من بروفات تحضيراتها لأغنية "مصر عادت شمسك الذهب"، والتي غنتها في حب مصر عام 1989.

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وعلقت ريما الرحباني على الفيديو قائلة: "ومنّي أنا هديّة من أرشيفي غنّية مَنتَجتا خصّيصًا عشانكو تحيّة، مصرُ - تمّوز 1989 تصوير مونتاج وإخراج ريما عاصي الرحباني  ميرسي.. ميرسي، عقبال كل سنة ميرسي"… جاء ذلك بمناسبة عيد ميلاد جارة القمر النجمة فيروز 

 

ريما الرحباني

وكانت ريما الرحباني ابنة المطربة فيروز، نشرت مؤخرا فيديو لوالدتها وهي برفقة نجلها زياد الرحباني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وعلقت على الصورة قائلةً: "فيروز (إمّي)، زياد (أخوي)، وهلي الرحباني (أخوي)، الثلاثاء 21 حزيران 2022 في تمام الساعة 8 و21 دقيقة، داخل كنيسة السيّدة المحدثة بكفيا كنيسة العاصي، القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني (أختي)، مع الصديق الأبونا ملحم".

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المطربة فيروز جارة القمر زياد الرحباني عاصي الرحباني

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