4 ملفات سبب المطالبات البرلمانية بحضور مدبولي أمام النواب.. أزمة انقطاع الكهرباء وقوانين البناء الأبرز

طالب عدد من نواب البرلمان بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة أمام البرلمان مع أولى جلسات دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من الأزمات الموجودة حاليا.

وطالب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة حضور أولى جلسات دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، وتوضيح موقف الحكومة من الأزمات التى طالت جميع فئات الشعب، سواء الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية، وخاصة غلاء الأسعار الذى طحن عظام الشعب المصرى.

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انقطاع التيار الكهرباء

كما طالب نظير، من رئيس الوزراء توضيح موقف الحكومة من الشائعات الكثيرة التى أوجعت المصريين، بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر والذى أدى الى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية، التي تمثل الحجر الأساسى بالنسبة للأسر المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، من رئيس الوزراء بضرورة إيجاد الحلول السريعة، ووضع الخطط التنفيذية المطلوبة لإحكام السيطرة على كل هذه المشكلات، ومواجهة التجار محتكري السلع والمعروفين بالاسم لدى أجهزة الدولة التنفيذية.

تفاقم مشكلات المواطنين

مجلس الوزراء، وكان محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.

مشكلات المواطنين مع قوانين البناء وتقنين وضع اليد

وقال النائب: على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار زين الدين، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق المختلفة.

إجراءات الحصول على تراخيص البناء

وقال محمد زين الدين: ومن بين الإشكاليات كذلك إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، متابعا: الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين.

ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.

تأثر قطاع التشييد والبناء بسبب العقبات التنفيذية

وقال زين الدين: بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة في سؤاله بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الصدد، مشددا على كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.

والسؤال البرلماني واحدا من الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب في مواجهة الحكومة، وهو الأداة الوحيدة التي يتم تفعيلها خلال فترة الإجازة البرلمانية، بينما يتم تعطيل باقي الأدوات الرقابية.

وتنص المادة 198 من الباب السابع "وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية" باللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.

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