الدولارات أزمة تواجه الزمالك فى راتب أوسوريو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات صرف راتب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: إن مستحقات أوسوريو متوفرة كما أعلن المستشار مرتضى منصور ولكن حاليا نسعي لتغييرها إلى دولارات من أجل تحويلها لحساب المدرب.

وعقد المستشار مرتضى منصور جلسة بالأمس مع المدرب في منزله ووجه رسالة طمأنينة للمدرب بأنه سيتم صرف مستحقاته خلال 24 ساعة وأنه مستمر مع الزمالك.

وقال مرتضى منصور لأوسوريو في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “نادي الزمالك كيان كبير في وجود مرتضى منصور أو عدم وجوده ويمتلك أموالًا كثيرة”.

وأضاف مرتضى منصور في جلسته مع أوسوريو: هناك مدربون فقط اشتكوا الزمالك، الأول كان باتشيكو ولم أكن أنا موجودًا، والثاني هو جروس وفي آخر يوم في عقده جهزت له شيك بباقي مستحقاته واحتفال كبير وجبت له تورتة لكنه رفض الحضور وذهب للعب كرة القدم.

وأشار إلى أن وكيل أعمال جروس اعترف بذلك والغريب أن جروس اشتكى نادي الزمالك بعدها ولكن قمنا بالتسوية مع جروس ودفعت آخر جزء له الشهر الماضي.

وتابع حديثه: “فيريرا كان له مستحقات متأخرة ووضعتها في حسابه وذلك في ولايته الأولى ثم ترك النادي وذهب لتدريب السد القطري وعاد العام الماضي ووجد مستحقاته المتأخرة في حسابه”.

وأضاف: “الزمالك لديه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية مثل حمدي النقاز الذي هرب من نادي الزمالك ولكننا كسبنا قضيته”.

وتابع: "اتفقنا مع أشيمبونج على تسوية مستحقاته وهناك فيديو وهو يشكر نادي الزمالك ولكن عند رحيلنا وتسلم لجنة نادي الزمالك لم ترسل اللجنة الفيديو لفيفا ولذلك تم الحكم علينا.

وتابع:" دفعت أول وثاني قسط لأشيمبونج ولكن ممدوح عباس حجز على أرصدت النادي ولذلك لم ندفع القسط الثالث وتم الحكم ضد نادي الزمالك لصالح اللاعب.

وقال مرتضى منصور: “الزمالك يمر بأزميتن في الوقت الحالي وهي وقف القيد بسبب قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا وقضية أشيمبونج”.

وتابع: “شيكابالا له قضيتين في فيفا لأن الجماهير اختلط عليها الأمر، قضية بسبب نادي باوك اليوناني وهي قضية قديمة وقضية سبورتنج لشبونة البرتغالي”.

وأشار إلى نادي سبورتنج لشبونة رفض جدولة غرامة شيكابالا، والزمالك فيه مبلغ من الدولارات يكفي قضية شيكابالا ولكن محجوز عليها ومش عارفين نحولهم.

وأضاف: "نادي الزمالك فيه فلوس حيث له 2.5 مليون دولار عند محمود كهربا ولنا عند الشركة الراعية 120 مليون جنيه ولنا مستحقات عند الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي حوالي 700 ألف دولار ونادي الزمالك نادي غني لكن هناك أزمة ونعمل على حلها".

وأضاف موجها حديثه لأوسوريو: “بسبب الحجز على الأرصدة، قمنا بعمل بروتوكول مع اتحاد الكرة حيث عند وصول أي مبلغ يذهب جزء لمديونية الزمالك لدى اتحاد الكرة والجزء الاخر سأعطيك شهر أو شهر ونص أو شهرين لأن هذا حقك”.

وتابع موجها رسالته لأوسوريو: "مستحقاتك سيتم حلها خلال يومين بأقصى تقدير، أريدك أن تكون مطمئنا والكل يريد استمرارك، أنت مستمر مع الفريق الموسم المقبل وإن شاء الله الموسم اللي بعد اللي جاي، نحن نملك مدير فني كبير وشوفنا ده أمام النصر السعودي والأزمة المالية هتتحل".

مرتضى منصور يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ

وكان مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، علق على رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من منصبه في النادي الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "يوتيوب": سيد عبد الحفيظ مشي علشان خلاص دوره خلص، بيبو كان سايبه يرد عليا، ولما أنا مشيت مشوه.

مرتضى يعلن التوصل لاتفاق مع فتوح

وتابع مرتضى منصور: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعًا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًّا.

وأضاف: الناس اللي بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

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وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللي في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة اتشمونج. أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي عدم تقديم استقالة جماعية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو على حسابه بمنصة يوتيوب: فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة علشان أقولهم استقيلوا، لأ اجتماع النهارده علشان أقول لكم اوعَ حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول!

وأضاف: المجلس مستمر لحد نهاية مدته واللي هينط من المركب هو الخسران.

وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.