الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.

وفى سياق آخر استقبل الرئيس أمس عبد الفتاح السيسي  السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة،  مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفًا عزيزًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمنًا الدور المقدّر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلًا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.

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من جانبه؛ أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمنًا ما تتمتع به تحت قيادة  الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يكفل للجميع مناخًا مستقرًا للسلام الاجتماعي، ومشيدًا بإيمان السيد الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاح مصر على كافة الأديان والطوائف، استنادًا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين.

كما أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة السيد الرئيس من تقدم مستمر في مصر، وبالإنجازات التنموية التي تتحقق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والإقليمية، ودعمها لقضايا العالم الإسلامي، معربًا عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد قام  الرئيس بمنح السلطان "مفضل سيف الدين"، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي سجد السيدة نفيسة

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