مصرع شاب صعقا الكهرباء في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالتيار الكهربي بقرية المنيرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة الشاب أحمد محمد إسماعيل محمد حسنين ٢٧ عامًا من قرية المنيرة بالخارجة الذي توفي منذ قليل إثر تعرضه لصعق تيار كهربي من برج كهربي بمنطقة حي "السبط البحري" بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقله لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل في الوادي الجديد

هذا فيما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل، مساء الاثنين، بطريق باريس – الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم دراجة نارية بتروسيكل شمال قرية " فلسطين" بطريق " الخارجة – باريس"، أسفر عن إصابة كل من نبيل محمد رجب، 30 عامًا، مصطفى محمود رجب، 35 عامًا، جمال عبد الناصر أحمد، 30 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتولت الوحدة المحلية لقرى فلسطين التابعة لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.