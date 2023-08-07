الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

تجديد حبس عاطلين متهمبن بسرقة محجر في القطامية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس عاطلين لقيامهما بسرقة محجر بمنطقة القطامية، وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات. 

سقوط المتهمين بسرقة محجر القطامية 

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم.

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والآخر "للودر" لاستخدامه في السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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الادارة العامة لمباحث القاهرة القاهرة الجديدة النيابة العامة بمديرية امن القاهرة سرقة محجر القطامية قسم شرطة القطامية

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