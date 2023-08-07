إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل في الوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل، مساء اليوم الاثنين، بطريق باريس – الخارجة في الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين تصادم دراجة نارية بتروسيكل شمال قرية " فلسطين" بطريق " الخارجة – باريس"، أسفر عن إصابة كل من نبيل محمد رجب، 30 عامًا، مصطفى محمود رجب، 35 عامًا، جمال عبد الناصر أحمد، 30 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتولت الوحدة المحلية لقرى فلسطين التابعة لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ