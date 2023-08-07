إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل في الوادي الجديد
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل، مساء اليوم الاثنين، بطريق باريس – الخارجة في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.
تبين تصادم دراجة نارية بتروسيكل شمال قرية " فلسطين" بطريق " الخارجة – باريس"، أسفر عن إصابة كل من نبيل محمد رجب، 30 عامًا، مصطفى محمود رجب، 35 عامًا، جمال عبد الناصر أحمد، 30 عامًا.
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتولت الوحدة المحلية لقرى فلسطين التابعة لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.