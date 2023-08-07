قرار جديد بواقعة إصابة 26 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري الخاص بإصابة 26 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس ينقل عمالا بالقاهرة الجديدة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عمال بنطاق القاهرة الجديدة اثر اختلال عجلة القيادة من السائق.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات إلى مكان البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقى العلاج اللازم بإجمالي 26 مصابًا وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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