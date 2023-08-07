الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

للمحامين، كيفية عمل توكيل إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

المحامين، فيتو
المحامين، فيتو

أتاحت بوابة مصر الرقمية عددًا من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها من داخل المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح والمكاتب الحكومية، ومن ضمن تلك الخدمات، إمكانية عمل توكيل في الشهر العقاري، ونستعرض في السطور التالية خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري، والتي جاءت كالآتي:

 خطوات عمل التوكيل إلكترونيًا 

1- تبدأ خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري 2022، بزيارة الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على خدمات «التوثيق»، ومن ثم الضغط على تحرير توكيل عام رسمي.

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3- اختيار «ابدأ الخدمة»، ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة بك، والضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

 

ظهور بيانات الطرف الأخر

4-  تظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا اضغط على مربع الاختيار «محامي»، ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على «إضافة».

عنوان الديباجة

5- اختيار عنوان الديباجة، وعرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه، ثم اضغط على «التالي».

6- إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

7- اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

8-  يُعرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على «سدد الآن».

طرق السداد

9- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، إذ تبلغ تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا، وفي حال الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية تصبح تكلفة الخدمة 60.70 جنيه.

10- في النهاية يظهر لك كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو اطبعه واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.

 

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