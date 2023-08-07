الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

دورة لإعداد المعلم الجامعي بالوادي الجديد

ندوة جامعة الوادي
ندوة جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

افتتح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات دورة اعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023 للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة.

وفي كلمة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي ألقاها نائبا عن رئيس الجامعة أكد أهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال.

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وأكد أهمية الإعداد الجيد للمحاضرات والاهتمام بتطوير الذات، وأضاف أن المهمة الرئيسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة هي التدريس والبحث العلمي وهو ما يتطلب رفع الكفاءة بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطور الكبير الذي يشهده العلم، لافتًا إلى ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية وإجادة اللغات الأجنبية للحصول على فرص جيدة في المنح والبعثات والمشروعات البحثية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

ومن جانبها  أشارت الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الدورة تأتى في إطار دورات اعداد المعلم الجامعي التي تنظمها كلية التربية بقاعة كلية الطب بإشراف الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية وبمشاركة عدد من السادة المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

وأضافت نجوي، أن هذه الدورة تستمر خلال الفترة من السادس من أغسطس وحتى العاشر من أغسطس 2023 وتضم ثلاث مجموعات ويتضمن التدريب عدة محاضرات منها:
- البحث العلمى بين الواقع والمأمول.
- الأنشطة الطلابية والمشاركة الفاعلة. 
- الجامعة والمجتمع.
- الاتجاهات الحديثة فى التدريس. 
- التعلم بالمشاعر.
- التدريس المصغر.
- فلسفة اعداد المعلم الجامعي.
- الاتجاهات الحديثة فى التعليم العالى.
- الاختبار الجيد - جدوى المواصفات.
- احترام الملكية الفكرية.
- مهارات التدريس ومهارات الاتصال واقتصاد المعرفة واخلاقيات مهنة التدريس والصحة النفسية والإرشاد النفسي للطالب الجامعي.

 

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