الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

صيانة السيارات، تعرف علي الأعراض الشائعة لتلف "سير الكاتينة"

مكونات السيارات،
مكونات السيارات، فيتو

حزام الحدبة، تتكون السيارات العديد من المكونات الداخلية التي تحتاج دائما الي صيانات دورية ومعرفه مدي اهميه مكونات السيارات، ابرزها سير الكاتينة المكون مهمًا لمحرك الاحتراق الداخلي. إنه حزام طويل ورفيع مصنوع من المطاط أو مادة اصطناعية يتم تحريكه بواسطة العمود المرفقي بالمحرك ويتصل بعمود الكامات.
يتحكم عمود الكامات في فتح وإغلاق صمامات المحرك، والتحكم في خليط الهواء والوقود الذي يدخل ويطرد من المحرك. بدون سير، لن يعمل محركك بشكل صحيح. 

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أهمية فحص الحزام بانتظام بحثًا عن علامات التلف 

يجب أجراء العديد الصيانات علي السير بعد كلا من 60.000 إلى 90.000 ميل، او تغيرها من 5:6  اعوام  تختلف من سيارة لاخري يؤدي سير الكاتينة التالف إلى مزيد من الأضرار الجسيمة لبقية السيارة، مما يؤدي إلى مشكلات مكلفة وفشل محتمل في المحرك.


مظاهر تلف سير الكاتينة
 

ويتحكم سير الكاتينة في توقيت محركات الاحتراق الداخلي للمركبة بين وقت فتح وغلق صمامات أسطوانات المحرك. هذا يتحكم في متابعة الهواء داخل وخارج المحرك. لكي يعمل هذا بشكل صحيح، يدور العمود المرفقي وعمود الحدبات بطريقة متزامنة.
إن سير الكاتينة عبارة عن حزام مطاطي له أسنان مصممة للإمساك بالتروس الموجودة على العمود المرفقي وأعمدة الكامات، مما يحافظ عليها في حالة تزامن. بدون الحزام، لن يتمكن المحرك من العمل بشكل صحيح


معايير تغيير سير الكاتينة
 

 

الأعراض الشائعة لتلف سير الكاتينة:

• أصوات غريبة من المحرك 

يمكن أن يتسبب حزام الحدبة المكسور في حدوث صوت قعقعة أو موقوتة من المحرك
 

• تسارع ضعيف 

 يمكن أن يتسبب سير الكاتينة التالف في تشغيل المحرك بشكل سيء، مما يؤدي إلى نقص الطاقة عند التسارع
 

• تسرب الزيت

 يمكن أن يتسبب سير الكاتينة التالف في تسرب الزيت من المحرك، مما يؤدي إلى انخفاض أداء المحرك
 

• دخان من أنبوب العادم 

يمكن أن يتسبب سير الكاتينة التالف في زيادة مستويات الدخان المنبعثة من أنبوب العادم

• ارتفاع درجة حرارة المحرك 

يمكن أن يتسبب سير الكاتينة التالف في ارتفاع درجة حرارة المحرك، مما يؤدي إلى الانهيار
 

• استخدام الوقود 

عندما يتوقف الحزام عن العمل، ستحرق الوقود بشكل أسرع
 

• السيارة لا تعمل 

 سيكون هذا بعد انكسار الحزام التام، مما يعني أن المحرك لن يعمل مطلقا
إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن يتم فحص سيارتك في أسرع وقت ممكن بواسطة مركز صيانة متخصص.

 

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