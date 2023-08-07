الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

يسرا تبتعد عن الكوميديا في رمضان المقبل

يسرا، فيتو
يسرا، فيتو

تستعد الفنانة يسرا لتجربة درامية جديدة تعرض في شهر رمضان 2024، حيث تعاقدت مؤخرًا مع المنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل على القيام ببطولة مسلسل درامي اجتماعي.

كشف مصدر مقرب من يسرا أنها سوف تبتعد عن الكوميديا خلال ذلك المسلسل بعد أن قدمت مسلسلين كوميديين خلال العاميين الماضيين وهما “ أحلام سعيدة” الذي عرض في شهر رمضان 2022 وكان من بطولة غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وهشام إسماعيل وإخراج عمرو عرفة.

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كما قدمت رمضان الماضي مسلسل “ 1000 حمد لله علي السلامة ” مع محمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح، وكان عملا كوميديا أيضا.

أما المسلسل الجديد فسيكون دراميا ويكتبه السيناريست مدحت العدل وأمين جمال لكن لم يتم التعاقد مع مخرجه حتي الآن. 

 

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