الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

غادة عادل تتألق بإطلاله جذابة في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا ( صور)

غادة عادل، فيتو
غادة عادل، فيتو

فيلم البطة الصفرا، تألقت الفنانة غادة عادل في العرض الخاص لفيلمها الجديد "البطة الصفرا"  بإطلالة جذابة.

 

وظهرت الفنانة غادة بإطلالة جذابة  تميل إلى الأصفر نظرا لتشابه أجواء فيلمها الجديد البطة الصفرا.

أبطال الفيلم

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

 

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قصة الفيلم 

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

3 أغانيات

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

والأغاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.

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