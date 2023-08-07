الإسماعيلي يقدم إيهاب جلال لوسائل الإعلام (صور)

قدم النادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، حضره نجوم الدراويش القدامى.

وحضر المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال، علي أبو جريشة وصبري المنياوي وعماد سليمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وأحمد حسام وحمد إبراهيم ومصطفى كمال أعضاء الجهاز الفني مع إيهاب جلال.

تصريحات إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي

أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سعادته عقب عودته من جديد لتولي تدريب الدراويش، بدءًا من الموسم المقبل.

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قال إيهاب جلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده النادي اليوم الإثنين: لست غريبا على النادي الإسماعيلي، فقد تشرفت بارتداء قميصه لاعبا وحققت معه بطولة، كما كان لي الشرف أيضا بتدريب الفريق من قبل".

وأضاف إيهاب جلال: النادي الإسماعيلي في موقف صعب للغاية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها حاليا، بالإضافة إلى إيقاف القيد 3 فترات، ولكن عندما يتحدث معي رمز من رموز النادي وهو علي أبو جريشة ويطلب أن أتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، فلا أستطيع أن أرفض ذلك، لأنه قيمة كبيرة لدى أبناء جيلي، كما أن النادي له حق كبير علينا.

وتابع: لا يصح أن يهبط فريق الإسماعيلي إلى دوري القسم الثاني، ومن يقبل ذلك على النادي لا يصلح بأن يكون من أبناء الدراويش، وهذه الفرصة هي الأفضل للاعبين الناشئين لإثبات أنفسهم وصناعة جيل يساهم في طفرة.

واختتم إيهاب جلال: أشكر اللاعبين على خطوة تخفيض عقودهم وهذه مبادرة جيدة، كما أنني لا أدخل في صراع مع حمزة الجمل المدير الفني السابق للفريق، لأنه بمثابة شقيقي، وكلنا هنا من أجل خدمة الإسماعيلي.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي

أعلن انادي الإسماعيلي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بقيادة إيهاب جلال.

ويضم الجهاز الفني للإسماعيلي كلا من: إيهاب جلال مديرًا فنيًا، حمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد حسام مدربًا، أحمد سامح مدربًا للأحمال، مصطفي كمال مدربًا لحراس المرمى، وهشام مصطفى طبيبًا.

إيهاب جلال سبق أن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 2021-2022، قاد خلالها الفريق في 19 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مواجهات.