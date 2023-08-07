ضياء السيد لـ فيتو: الأهلى يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم قبل بداية الموسم

ضياء السيد، أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ضرورة تعاقد القلعة الحمراء مع مهاجم أجنبى سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق منافسات الموسم القادم 2023-2024.

الأهلى يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبى

وقال ضياء السيد في تصريحات لفيتو: الأهلى سوف يشارك في كأس العالم للأندية ودورى السوبر الافريقي في بداية الموسم وتواجد مهاجم قوى هام للغاية نظرا للمواجهات الكبرى التى سوف يخوضها الفريق في مونديال الأندية ودورى السوبر الافريقي.

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وواصل ضياء السيد تصريحاته قائلًا" أتصور أن تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبى الى فترة الانتقالات الشتوية قد يؤثر على أداء الفريق في كأس العالم للأندية ودورى السوبر الافريقي.

لاندري دياماتا مهاجم فريق اسبانيول

من ناحية أخرى كشفت تقارير إعلامية عن دخول النادى الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع لاندري دياماتا مهاجم فريق اسبانيول الإسبانى، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في الموسم المقبل، بعد تعثر المفاوضات لضم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي.

لاندري دياماتا من مواليد 1 سبتمبر من العام 1997 في الكونغو ويحمل اللاعب جنسية بلجيكية ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وبدأ دياماتا مشواره مع كرة القدم في صفوف فريق الشباب بنادي R.A.E.C. Mons البلجيكي وانتقل منه لنادي ستاندرد لياج وتألق معه بشكل كبير.



ولعب المهاجم البلجيكي صفوف أندية أوستاند وأندرلخت البلجيكيين، وفولفسبورج الألماني، وكانت آخر محطاته في الملاعب نادي إسبانيول الإسباني.

وخاض دياماتا 166 مباراة خلال داخل المستطيل الأخضر حيث سجل 44 هدفًا، وصنع 14 هدفًا.

وشارك لاندري دياماتا مع إسبانيول في الموسم المنقضى في 32 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

لاندري دياماتا شارك مع المنتخب البلجيكي للناشئين والشباب واستطاع أحرز 19 هدفا.

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوي قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا حيث تم وضع اللاعب علي قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي.

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي ننطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري.

وعلمت فيتو أن كولر اتفق مع قمصان على بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ علي سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم.

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من أجل حسم ملف تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وعلمت فيتو أن أفشة وافق علي تمديد تعاقده خلال جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي علي أن يكون هناك جلسة أخرى جديدة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي من أجل حسم هذا الملف.

يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وذلك قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي إن القياسات الطبية ستكون بالتوازي مع تدريبات الفريق الأولى في ملعب التتش بالجزيرة بداية من يوم ٢٤ أغسطس الجاري وقبل السفر إلى معسكر النمسا.

اقترب الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت مصادر إن المهاجم الأجنبي الجديد لن يكون البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل مغالاة ناديه في شروط بيعه.

وأوضحت أن هناك مهاجما آخر يتكتم المسئولون على اسمه من أجل حسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي.