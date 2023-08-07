انفصال نيكول سابا عن مدير أعمالها وليد الحريري

أعلنت الفنانة نيكول سابا عن انفصالها عن مدير أعمالها وليد الحريري، بعد فترة وجيزة من العمل سويًا، حيث شهدت الفترة الأخيرة بعض المشكلات بين الطرفين، مما جعلهما يقرران الانفصال على المستوى المهني.

ومن جانب آخر، نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا جديدة من الحفل الذي أحيته مؤخرًا في الساحل الشمالي.

وعلقت نيكول سابا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: الليلة الماضية كانت مشتعلة كما وعدت".

أحدث أغنيات نيكول سابا

وطرحت مؤخرًا الفنانة اللبنانية نيكول سابا أغنيتها الجديدة “FeelingCool” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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وقدمت نيكول سابا الأغنية باللهجة المصرية وبطريقة الفيديو كليب، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وطرحت نيكول سابا في وقت سابق أغنية “وطني الجمال” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية “وطني الجمال” من كلمات وألحان وتوزيع يوسف الخال زوج نيكول سابا.

سمك القرش

وكانت نيكول سابا ردت في وقت سابق على الانتقادات التي طالت أغنيتها السابقة والتي جاءت بعنوان "سمك القرش" وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقالت نيكول سابا في لقاء مع برنامج et بالعربي: "الدنيا أذواق، والمطرب يحب التنويع في الأغاني التي يقدمها حتى يقترب أكثر من شرائح مختلفة من الجمهور".

إرضاء كل الأذواق

وأضافت: هناك من يحب نيكول سابا وهي تغني "بوب" لكن هناك أشخاص يحبون نوع آخر من الموسيقى ونحن نحاول إرضاء كل الأذواق، والمطرب أيضا أحيانا يريد تجربة نوع مختلف عن الذي يقدمه دائمًا.